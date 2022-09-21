AİLEDE VE TÜRKİYE'DE BULUNAMADI



Hatay'da yaşayan 7 yaşındaki Miraç Ata Bayram, şiddetli karın ağrısı nedeniyle Adana'da özel bir hastaneye sevk edildi. Lösemi teşhisi konulan Miraç Ata için uygun ilik ne ailede, ne de Türkiye'de bulundu. Dünyanın dört bir yanında yapılan aramalar sonunda sonuç verdi ve Miraç Ata'yı hayata bağlayacak kök hücre, Almanya'da bulundu.

Kök hücre bağışı yapılması çağrısında bulunan anne Asude Bayram,"18-50 yaş arası sağlıklı tüm bireyler bu bağışı yapabilir. Dünya genelinde çok fazla bağış bekleyen insan var" dedi.

İKİ AY BOYUNCA KARANTİNADA KALDI



Yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki ilik, Adana'ya getirilerek, 7 Temmuz'da küçük çocuğa nakledildi. 2 ay boyunca hastanede karantina altında tutulan Miraç Ata, iliğin vücuduna uyum sağlamasıyla birlikte hayata tutundu. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan anne Asude Bayram (32), "Tam umutlarımızı kaybettiğimiz anda ilik bulundu" dedi.