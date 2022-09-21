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21 Eylül 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 19:30:00

Miraç Ata hayata tutundu! 3500 km'den gelen umut

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Lösemi teşhisi konulan 7 yaşındaki Miraç için gerekli olan ilik tüm dünyada arandı, sonunda Almanya'da bulundu. İki ay önce nakledilen iliğin tam uyum sağlamasıyla Miraç yeniden hayata tutundu.

AİLEDE VE TÜRKİYE'DE BULUNAMADI

Hatay'da yaşayan 7 yaşındaki Miraç Ata Bayram, şiddetli karın ağrısı nedeniyle Adana'da özel bir hastaneye sevk edildi. Lösemi teşhisi konulan Miraç Ata için uygun ilik ne ailede, ne de Türkiye'de bulundu. Dünyanın dört bir yanında yapılan aramalar sonunda sonuç verdi ve Miraç Ata'yı hayata bağlayacak kök hücre, Almanya'da bulundu.

Kök hücre bağışı yapılması çağrısında bulunan anne Asude Bayram,"18-50 yaş arası sağlıklı tüm bireyler bu bağışı yapabilir. Dünya genelinde çok fazla bağış bekleyen insan var" dedi.

İKİ AY BOYUNCA KARANTİNADA KALDI

Yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki ilik, Adana'ya getirilerek, 7 Temmuz'da küçük çocuğa nakledildi. 2 ay boyunca hastanede karantina altında tutulan Miraç Ata, iliğin vücuduna uyum sağlamasıyla birlikte hayata tutundu. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan anne Asude Bayram (32), "Tam umutlarımızı kaybettiğimiz anda ilik bulundu" dedi.

Etiketler : kök hücre lösemi ilik miraç ata bayram
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