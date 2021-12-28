Minyatür Parkı'nın tüylü sakinleri

Türkiye genelindeki 84 tarihi ve kültürel yapının 1/25 oranında küçültülmüş minyatürünün sergilendiği Antalya Kepez Dokuma Park içindeki Minyatür Türkiye Parkı, her yaştan ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.



Anıtkabir'den, Ayasofya'ya, Gök Medrese'den Yivli Minaresi'ne eserlerin yer aldığı parkı mesken tutan kediler, tarihi ve kültürel yapıların maketleri arasında dinleniyor, rüzgardan korunarak kış güneşinin keyfini çıkartıyor.

Kimi zaman Kız Kulesi maketi üzerine çıkarak güneşlenen kediler, kimi zaman da maketlerin arasında dolaşarak parkta zaman geçiriyor.

