Minik yüreklerden erzak yardımı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ilkokulun öğrenci ve öğretmenlerince ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolileri hazırlanıyor. Öğrenci, öğretmen ve velilerin desteğiyle hazırlanan 120 erzak kolisi ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

