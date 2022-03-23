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23 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00

Minik yüreklerden erzak yardımı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ilkokulun öğrenci ve öğretmenlerince ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolileri hazırlanıyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ilkokulun öğrenci ve öğretmenlerince ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolileri hazırlanıyor. Öğrenci, öğretmen ve velilerin desteğiyle hazırlanan 120 erzak kolisi ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Etiketler : Minik yüreklerden erzak yardımı Kapaklı ilçesi Tekirdağ
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