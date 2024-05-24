Minik Mozart

Antalya'da 7. sınıf öğrencisi Bade Uygun, 5 yaşında piyano kursuna gitmeye başladı. Başlarda notaları çalmakta zorlanan Bade, uzun uğraşlar sonucu notaları ezberleyerek besteler çalmaya başladı. Viyana'da 72 ülkenin katıldığı Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasına katılan Bade birinci oldu.

Bir taraftan eğitimine devam eden Uygun, piyanoya da sıkı çalışarak 25 Temmuz'da Barselona'da düzenlenecek yarışlara katılacak. Birinci olmanın mutluluğunu yaşayan Bade "Mozart'ın izinden gitmek istiyorum bunu başarabilirsem çok mutlu olurum. Bazı yarışlara da Türk eserleriyle katılmak istiyorum" dedi.