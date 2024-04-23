Minik ‘kitap kurtları' yetiştiriyor
İstanbul Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat İlkokulu 2G sınıfı öğrencileri, kitap okuma seferberliği kapsamında eğitim yılının başından bu yana kişi başı 433 hikaye kitabı okudu
İstanbul Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat İlkokulu 2G sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin başlattığı kitap okuma seferberliği kapsamında eğitim yılının başından bu yana kişi başı 433 hikaye kitabı okudu. Sınıf öğretmeni Mustafa Yazkan, "Noktalama işaretlerine uygun, vurgulu okuma alışkanlığını şimdiden kazanmış oldular" dedi.