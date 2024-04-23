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23 Nisan 2024 Salı 06:51:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 06:51:00

Minik ‘kitap kurtları' yetiştiriyor

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İstanbul Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat İlkokulu 2G sınıfı öğrencileri, kitap okuma seferberliği kapsamında eğitim yılının başından bu yana kişi başı 433 hikaye kitabı okudu

İstanbul Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat İlkokulu 2G sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin başlattığı kitap okuma seferberliği kapsamında eğitim yılının başından bu yana kişi başı 433 hikaye kitabı okudu. Sınıf öğretmeni Mustafa Yazkan, "Noktalama işaretlerine uygun, vurgulu okuma alışkanlığını şimdiden kazanmış oldular" dedi.

Etiketler : istanbul kitap okuma
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