Minik kalp yeniden çalıştı! Hayat dokunuşu

Samsun İlkadım Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu gördü. Kedinin kalbinin durduğunu fark eden bekçi, yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak yavru kedinin tekrar hayata dönmesini sağladı.



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEŞEKKÜR

Başka bir bekçi tarafından o kritik anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler Kahraman Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Yunus Emre Özkan" ifadeleriyle paylaşıldı.

3 YARAMAZI İTFAİYE KURTARDI



Bolu'da itfaiye ekipleri, bir büfenin çatısında mahsur kalan 3 yavru kediyi, cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile kandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. Ekiplerin yakaladığı yavru kediler, annelerinin yanına bırakıldı.