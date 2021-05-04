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04 Mayıs 2021 Salı 21:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 21:00:00

Minik kalp yeniden çalıştı! Hayat dokunuşu

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Devriye görevi sırasında sokakta hareketsiz yatan yavru kedinin kalbinin durduğunu fark eden mahalle bekçisi, vicdanı ve bilgi birikimiyle müthiş bir işe imza attı. Kalp masajı ve suni teneffüsle yavru kediyi tekrar hayata döndürdü.

Samsun İlkadım Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu gördü. Kedinin kalbinin durduğunu fark eden bekçi, yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak yavru kedinin tekrar hayata dönmesini sağladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEŞEKKÜR

Başka bir bekçi tarafından o kritik anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler Kahraman Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Yunus Emre Özkan" ifadeleriyle paylaşıldı.

3 YARAMAZI İTFAİYE KURTARDI

Bolu'da itfaiye ekipleri, bir büfenin çatısında mahsur kalan 3 yavru kediyi, cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile kandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. Ekiplerin yakaladığı yavru kediler, annelerinin yanına bırakıldı.

Etiketler : samsun kedi yavrusu bekçi
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