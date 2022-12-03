Minik Herkül
1 metre 25 santimetre boyundaki bedensel engelli milli halterci Abdullah Kayapınar, Paris'te yapılacak Paralimpik Oyunları'na yoğun tempoda hazırlanıyor.
Sivas'ta doğuştan boy kısalığı bulunan 1 metre 25 santimetre boyundaki bedensel engelli milli halterci Abdullah Kayapınar, Paris'te yapılacak Paralimpik Oyunları'na yoğun tempoda hazırlanıyor. 2024 yılında Paris'te düzenlenecek paralimpik oyunlarda yarışmayı hedefleyen Kayapınar, haftada 5 gün 2'şer saat antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.