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11 Kasım 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 19:00:00

Minik bedeniyle üç kez kanseri yendi! Umudun adı Zeynep

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9 yaşındaki Sarya Zeynep nadir görülen bir kanser türü olan LHH'yi üç kez yenmeyi başardı. Bir yıldır kemoterapi görmeyen küçük kız şimdi kendisi gibi hastalıkla mücadele eden yaşıtları ve ailelerine umut ışığı oluyor.

HİKAYESİYLE HERKESE ÖRNEK OLDU

İzmir'de, 6 yıl önce nadir görülen Langerhans Hücreli Histiyositoz (LHH) kanseri teşhisi konulan Sarya Zeynep Yardımcı (9), aynı hastalığa 3 kez yakalandı. Her seferinde tedaviye olumlu cevap veren Sarya Zeynep, şimdi kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine hikayesiyle umut oluyor.

3 yaşında hastalık teşhisi konulan Sarya Zeynep, 2017 yılında beyin ameliyatı oldu. Şimdi 9 yaşında olan Zeynep son derece sağlıklı.

Baba Adem Yardımcı, "Yeni teşhis konulmuş ailelere morallerini bozmamalarını öneriyorum. İlaç kadar moralin de iyi geleceğini bilsinler. Her zaman mücadeleye devam etsinler" dedi.

LÖSEV SAYESİNDE MORAL BULDULAR

Baba Adem Yardımcı, "1 milyonda 4 kişide görülüyormuş. Nadir görülen hastalıklardan biri. Aynı hastalık 3 kez nüksetti" dedi. Anne Aycan Yardımcı "İyileşen hastaları görünce umudumuz arttı. Bize moral oldu. LÖSEV ile iyi ki tanışmışız. Şimdi biz de başkalarına umut olmak istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : kanser kemoterapi nadir hastalık lösev
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