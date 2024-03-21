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21 Mart 2024 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 07:17:00

Minik Ahiler'den masallar

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Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, yaşadıkları bazı olaylardan esinlenerek yazdıkları masalları kitaplaştırdı.

Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, yaşadıkları bazı olaylardan esinlenerek kendi hayal dünyalarını da katıp yazdıkları masallar "Minik Ahiler Masal Yazıyor" adıyla kitaplaştırıldı. Öğretmen Bedia-Köksal Güler İlkokulu dördüncü sınıftaki 30 öğrenci, öğretmenlerinin okuduğu masallardan etkilenerek kitabı hazırladıklarını anlattı.

Sınıf öğretmeni Hava Tekin, masallardan tat alan öğrencilerin yazmaya karar vermesiyle çok mutlu olduklarını vurguladı.

Bazı öğrencilerin masalları, kendi hayat hikayelerinden esinlenerek yazdığını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Masal yazmak sanıldığı gibi kolay değil. Onların hayal dünyalarına göre nasıl masal yazacaklarını anlattık, derslerimizde onların masallarını dinledik. Olmayan yerleri arkadaşlarıyla hep beraber değiştirdik, sonunda çok güzel bir eser elde ettik. Öğrencileri bilgisayarın başından uzaklaştırıp önce okumaya sonra da yazmaya sevk ettiğimiz için çok mutluyuz. Onları sanal dünyadan uzaklaştırıp, kendi hayal dünyalarının o güzel kapısını açmalarını sağladık. Kitaplara olan bakış açıları değişti. Sevdiler, okudular, daha çok yazdılar. Onlarla gurur duyuyorum."

Etiketler : kırşehir ilkokul öğrenci masal kitap
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