VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Artvin'de çığ altında kalan kişi kurtarıldı
Trump, Biden yönetiminin Ohio'daki tren kazasıyla ilgili tutumunu eleştirdi
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
DSÖ, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında sağlık hizmetlerine yönelik 802 saldırıyı doğruladı
Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi küresel gıda güvenliğini ilerletti
Washington Post: Zelenskiy barış istiyordu, artık zaferin tek çözüm olduğuna inanıyor
Senegalli eski milli futbolcuların formaları depremzedeler yararına satılacak
Türkiye, İsrail ordusunun Nablus kentine düzenlediği baskını şiddetle kınadı
Afyonkarahisarlı çocuklar kumbaralarını depremzedelere bağışladı
Bakan Koca: Musluk sularını asla içme suyu olarak kullanmayalım
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da bazı devlet kurumları ve özel şirketler siber saldırıların hedefi oldu
Bakan Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
Kastamonu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
Şiddete uğrayan sağlık çalışanı depremzedelere bağış şartıyla uzlaştı
Mozambik'te Freddy Kasırgası öncesi kırmızı alarm verildi
Deprem provokasyonu yapan 548 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Şentop, İsrail'in Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği saldırıyı kınadı
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 437
'Elbistan'da cenazeler bekletiliyor' iddiası yalanlandı
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kurduğunu bildirdi
Uşak'ta bir apartmana ait garajda çıkan yangın söndürüldü
23 Şubat 2023 Perşembe 00:36:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 00:36:00

Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti

Kaynak: İHA

ABONE OL

Malatya'da Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen kentin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı'nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan vatandaşlar isyan etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

Üç binden fazla binanın yıkıldığı yaklaşık 43 bin dolayında binanın da hasar aldığı kent tarihinde görmediği büyük bir yıkımı yaşarken bin bir umutla şehrin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı'nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan vatandaşlar ise duruma isyan etti.

Bostanbaşı Saraybosna caddesi üzerinde bulunan evleri depremde ağır hasar alan Mehmet Fatih, Fazilet Akıncı çifti binayı inşa eden müteahhitlere tepki göstererek üç yıllık evlerinin ellerinden gittiğini ifade etti.

"2020 YILINDA ALDIĞIM 2 MİLYONLUK EVİM GİTTİ MAĞDURUZ"

İki milyon liraya aldığı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki evinin üçüncü yılında Kahramanmaraşlı depremlerde ağır hasar aldığını belirten Mehmet Fatih Akıncı, " Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 2020 yılında daire aldım. İki yıl içerisinde evimi kurdum depremde evim gitti. Şu an da bu bölgedeki evlerin hepsinde hasar var evlerimizi taşıyacak yerimiz yok. Mağduruz. Bu durumda kimlerin sorumluğu varsa Allah cezasını versin. İki milyonluk dairemiz gitti burada ki evlerin hepsinin fiyatı da hemen hemen aynı "dedi

"İKİ YILLIK DAİREMİZ YIKILDI HER ŞEYİMİZ GİTTİ"

Depremde evleri ağır hasar alan Fikriye Tuncal ile Songül Koç ise her şeylerini kaybettiklerini aktararak," Dairemiz 2 yıllık daire idi, şu anda içerisi oturulamayacak durumda evimize giremiyoruz . Her şeyimizi gitti hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz kiracayız ama bir daire fiyatı eşyalarımız var. Her şeyimiz gitti. Ne evimiz nede eşyamız kaldı "diye konuştu.

Etiketler : Kahramanmaraş deprem malatya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX