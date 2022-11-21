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21 Kasım 2022 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 20:00:00

Milyonluk atlara bebek bakımı

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Eskişehir'de yarışlar için hazırlanan ve fiyatı milyonları bulan atlara özel bakım yapılıyor.

Soğuk havada özel kıyafet giydirilen ve bebek gibi şefkatle bakılan atlar pancardan elde edilen özel vitaminlerle destekleniyor.

'BLANKET' İLE KORUNUYOR

Eskişehir'de yarış atlarının yetiştirildiği çiftlikte kışa özel hazırlıklar yapılıyor. Milyonluk atlara bebek gibi bakan at antrenörü ve binici eğitmeni Murat Karaman, yarışlar için hazırlanan ve fiyatı milyonları bulan atlara özel bakım yapılması gerektiğini belirtti. Karaman, soğuk havalarda dışarı çıkarılan hayvanlar için "blanket" denilen örtünün kullanılması gerektiğini vurguladı.

DIŞARI ÇIKARILIRKEN DİKKAT

Soğuk havalarda dışarı çıkartılan atlara yapılması gerekenlere de değinen Karaman, "İngiliz atları, Arap atlarına göre soğuk havalara karşı daha dayanıklı olarak biliniyor. Fakat insan gibi düşünülebilir. Atlar soğuk havalarda üşümemek için tüylerini uzatırlar. Dışarıda bekleyeceği zaman üstlerine kışlık örtülerini örterek bırakmak gerekiyor, o da en fazla bir-iki saat" dedi.

Değerli atların beslenmelerinin de özen istediğini söyleyen at antrenörü Murat Karaman, "Pancardan elde edilen kırmızı bir içerik. Bunu yemin içine dahil ediyoruz. Ayrıca havuç, elma gibi besinleri de vitamin için kullanıyoruz" dedi.

Etiketler : at bakım binicilik
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