Milyonda bir görülüyor! Celine Dion hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu! Katı kişi sendromu...

Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti.



Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Katı kişi sendromu kas spazmlarıyla ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor.

"BİRİ SİZİ BOĞUYORMUŞ GİBİ"

Ünlü şarkıcı Today Show adlı programa verdiği röportajda hastalığıyla mücadelesinden bahsetti.

Şarkıcı, hastalığının ilk semptomlarını boğazında hissettiğini söyledi ve "Sanki biri sizi boğuyormuş, gırtlağınıza baskı yapıyormuş gibi hissediyorsunuz" diye ekledi.

"KABURGALARIM KIRILMIŞTI"

Ayrıca karnında, omurgasında, kaburgalarında ve uzuvlarında spazma yol açan hastalığı hakkında konuşan Dion "Bazen bunlar o kadar şiddetleniyordu ki bir noktada kaburgalarım kırılmıştı" dedi.

"ARTIK HAZIRIM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kanadalı şarkıcının belgeselinden ilk görüntüler yayınlandı. Şarkıcının hastalığını anlattığı ve ölümden döndüğünü söylediği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Dion belgeselde verdiği röportajda "Bana çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi konuldu ve daha önce hiçbir şey söylemeye hazır değildim ama artık hazırım" dedi.

"Konser vermek zor değil, konseri iptal etmek zor. Her gün çok çalışıyorum ama bunun bir mücadele olduğunu kabul etmeliyim. İnsanlar... Onları özlüyorum." diyen yıldız, "Koşamıyorsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ama durmayacağım" ifadelerini kullandı.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Katı kişi sendromu, kas sertliği ve ağrılı kas spazmları ile ortaya çıkan ve çok nadir görülen ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Omurgada aşamalı kas sertliği meydana gelir. Çoğu hasta kas spazmları yaşar. Spazmlar rastgele meydana gelebileceği gibi ani hareketler, gürültü, soğuk hava, fiziksel temas ya da psikolojik faktörler gibi uyaranlarla tetiklenebilir.