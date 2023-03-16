Mikroçip sayesinde can dostuna kavuştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazından kurtulan "Paşa" isimli kedinin sahibine mikroçip sayesinde ulaşıldı. Veteriner Hekim Coşkun Tuna Çoban, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sisteminden mikroçip numarasını girerek Paşa'nın sahibi Pelin Akman'a ulaştık. Telefonunu bulduk, 'İnşallah yaşıyordur' umuduyla aradık. Pelin hanımla her gün Paşa'yı görüntülü olarak görüştürüyoruz" dedi.

