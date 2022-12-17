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17 Aralık 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 18:00:00

Mikroçip bitti, veterinerler süre istedi

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Kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması süresinin dolmasına 2 hafta kalırken, hayvan sahiplerinin yoğun başvurusu üzerine mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, "Muhakkak süre uzatımına ihtiyaç var. Bizim bakanlıktan talebimiz, en az 6 ay olmak üzere süre uzatımı yapılması" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için 31 Aralık'a kadar süre verildi. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 1634 TL para cezası uygulanacak. Sürenin dolmasına 2 hafta kalırken, ülke genelinde şimdiye kadar 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere toplam 777 bin 507 ev hayvanı kimliklendirildi. Ancak sürenin dolmasına kısa süre kala hayvan sahiplerinin çip taktırmak için yoğun başvurusuyla mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı. Hayvanlarını 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydettirmek isteyenlerin birçoğu, kliniklerde mikroçip ve pasaport bulunmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, DHA'ya yaptığı açıklamada, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince 2018 yılından itibaren başlayan kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi çalışmasında sona gelindiğini hatırlattı. Yıldırım, "31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sahipli kedi, köpek ve gelinciklerim kimliklendirilerek kayıt altına alınmasında süre bitiyor. Son dönemde hayvan sahiplerinin çok yüklenmesiyle beraber maalesef mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşıyoruz. Pasaportların tedariki bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından odalara gönderilerek yapılıyor. Maalesef şu anda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. İstediğimiz sayıda pasaport gelmiyor. Biz de kliniklere yönlendiremiyoruz ve böyle bir sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Etiketler : veteriner mikroçip kedi köpek gelincik
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