Midesinden 54 tane mıknatıslı bilye çıktı

İngiltere'de 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuk midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek tehlikeli bir deney gerçekleştirdi. Morrison 54 tane mıknatıslı bilyeyi yutunca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Doktorların 4 saatlik operasyonuyla Morrison'un midesindeki mıknatıslı bilyeler çıkarıldı. Doktorlar "Hayati bir tehlikeyi atlattı. Mıktanıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldı" dedi.