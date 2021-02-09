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09 Şubat 2021 Salı 10:58:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 11:56:00

Midesinden 54 tane mıknatıslı bilye çıktı

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İngiltere'de 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuk midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek tehlikeli bir deney gerçekleşti.

İngiltere'de 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuk midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek tehlikeli bir deney gerçekleştirdi. Morrison 54 tane mıknatıslı bilyeyi yutunca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorların 4 saatlik operasyonuyla Morrison'un midesindeki mıknatıslı bilyeler çıkarıldı. Doktorlar "Hayati bir tehlikeyi atlattı. Mıktanıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldı" dedi.

Etiketler : mıknatıs mide deney
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