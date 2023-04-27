VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 92 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Varank, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
Kurtulmuş: Kimlikler üzerinden siyaset yapmak fevkalade tehlikelidir
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Microsoft Başkanı: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı
27 Nisan 2023 Perşembe 18:53:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 18:53:00

Microsoft Başkanı: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasının İngiltere tarafından engellenmesinin güven sarsıcı bir karar olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin iş yapmak için daha cazip bir yer olduğunu söyledi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun (CMA) dün Microsoft'un Activision'ı satın almasını engellemesi nedeniyle, 40 yıldır faaliyet gösterdikleri ülkedeki "en karanlık" günü yaşadıklarını ifade etti.

Bu kararın hayal kırıklığı yarattığını belirten Smith, "Bundan da öte, İngiltere adına da kötü bir karar. Bu karar, İngiltere'de teknoloji alanında iş fırsatlarının geleceğine olan güvenimizi sarstı. İnsanlar şaşırdı, hayal kırıklığı yaşadı ve İngiltere'de teknolojiye olan güven derinden sarsıldı.

Burada açık bir mesaj var ki o da; Avrupa Birliği'nin (AB) iş yapmak için İngiltere'den daha cazip bir yer olduğu." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz rekabet otoritesi CMA dün, Microsoft'un Activision'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almasını bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceği yönündeki endişeler nedeniyle engellediğini açıklamıştı.

ABD'li oyun şirketi Activision, Call of Duty, Candy Crush ve World of Warcraft gibi dünyaca ünlü oyunların geliştiricisi ve distribütörlüğünü gerçekleştiriyor.

Etiketler : Microsoft Brad Smith Blizzard
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
Baba-oğul buluşması

Baba-oğul buluşması
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
Ayakları olay oldu

Ayakları olay oldu
Depremzede çocuklara destek

Depremzede çocuklara destek
İlişkileri tescillendi

İlişkileri tescillendi
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
Yaza yeni albüm

Yaza yeni albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX