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31 Mart 2022 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 07:46:00

Mezunlardan vefa örneği

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Iğdır'ın Cennetabat köyünde ilkokulu tamamlayıp Almanya'ya giden vefalı öğrenciler 13 yıldır kullanılmayan okullarını restore ettirdi. Okul binasına güneş enerjisi ve ısınma sistemi de kurduran mezunlar, bu sayede okulun yıllık 10 bin lira ek gelir kazanmasını sağladı.

55 BİN EUROLUK SİSTEM KURULDU

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Cennetabat köyünde 1960'ta inşa edilen ve 2 binadan oluşan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nun 13 yıldır kullanılmayan taş binası, buradan mezun olanların Almanya'da kurduğu Bizim Köy Bizim Okul Vakfı'nın desteğiyle restore edildi. "Çevre Dostu Okul Projesi" ile modernize edilen okulun taş binasının çatısına, 55 bin euro harcanarak güneş enerjisi sistemi ile yine güneş enerjisiyle çalışan ısınma sistemi kuruldu.

Restore edilen 4 derslikli taş binada, okuldaki 38 öğrencinin tamamı eğitim görüyor.

ISINMA SORUNLARI OLMAYACAK

Bu işlemlerin ardından yaklaşık 10 gün önce yeniden hizmete giren okulun taş binasının ısınma ve aydınlatmasında kullanılan sistemler sayesinde, eğitim yuvasının enerji ve yakıt giderleri karşılanıyor. Ayrıca güneş enerjisiyle üretilen fazla elektriğin, dağıtım şirketine satılmasıyla yıllık 10 bin liraya yakın ek gelir bekleniyor. Okulda güneş enerjisiyle ısıtılan suyun, su pompasıyla kalorifer peteklerine dağıtılmasıyla ısınma gideri de tamamen ortadan kalktı.

Etiketler : ığdır mezun vefa
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