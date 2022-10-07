Mezarlıkta 3 asırdır süren gelenek

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı'nı, yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi ekim ayının ilk perşembe gününde yine Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi ziyaret etti. Edilen duaların ardından dev kazanlarda pişirilen yemekler, metrelerce uzunluğundaki sofralarda ikram edildi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve Balverenli Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, "Burada 'Zaviye Mele Devreş' denilen bir etkinliğe katılıyoruz. Burası bir zaviye, Mele Devreş'in zaviyesi. Zaviye; köşe, kenar demek. İnanışımıza göre burada vefat eden zatlar, bedenen ölmüşler, fakat ruhen hayattalar" dedi.