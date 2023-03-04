Mezarlıklar Raziye Teyze'ye emanet: 12 yıldır her sabah temizlik yapıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Raziye Atik (70), 12 senedir her gün mahalle kabristanına giderek mezarların üzerlerini temizliyor ve yazın düzenli olarak topraklarını suluyor. Mezardaki arkadaşlarını da unutmayan Raziye Teyze, "Yazın komşular bana 'Yaylaya git burada sıcakta kalma' diyorlar. Yaylaya gitmek istemem çünkü benim burada arkadaşlarım susuz kalıyor. Temizlemeden döndüğüm mezarı, sabaha kadar rüyamda temizliyorum" dedi.

