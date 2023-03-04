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04 Mart 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 14:30:00

Mezarlıklar Raziye Teyze'ye emanet: 12 yıldır her sabah temizlik yapıyor

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Antalya'da yaşayan Raziye Atik, 12 senedir her gün mahalle kabristanına giderek mezarların üzerlerini temizliyor ve yazın düzenli olarak topraklarını suluyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Raziye Atik (70), 12 senedir her gün mahalle kabristanına giderek mezarların üzerlerini temizliyor ve yazın düzenli olarak topraklarını suluyor. Mezardaki arkadaşlarını da unutmayan Raziye Teyze, "Yazın komşular bana 'Yaylaya git burada sıcakta kalma' diyorlar. Yaylaya gitmek istemem çünkü benim burada arkadaşlarım susuz kalıyor. Temizlemeden döndüğüm mezarı, sabaha kadar rüyamda temizliyorum" dedi.

Etiketler : antalya mezarlık temizlik

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