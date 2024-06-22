Meyveler sandığımız kadar masum değil!

Meyveler sandığımız kadar masum değil! Yerken porsiyonuna dikkat etmemek bu hastalıklara yol açıyor

Karpuz, kavun, çilek ve erik yazın olmazsa olmazı meyveleri... Ancak uzmanlar meyve porsiyonu noktasında önemli uyarılarda bulunuyor. Aksi takdirde çok meyve tüketimi diyabet ve obezite hastalıklarını tetikliyor.

ŞEKER MİKTARINI GÖRMEZDEN GELMEMEMİZ GEREKİYOR

Yaz aylarında meyveleri, hem kahvaltılarımızda hem de ara öğünlerimizde sıkça tüketiyoruz. Meyve ve sebze tüketimi insan sağlığı için de oldukça mühim. Ancak meyvelerde bulunan şeker miktarını görmezden gelmememiz gerekiyor.

MEYVELİ YOĞURT TEHLİKESİ

Son zamanlarda popüler olan meyveli yoğurtlar sandığınız kadar masum değil. Gerek kahvaltılarımızda gerekse ara öğünlerimizde yediğimiz meyveli yoğurtlar içerdiği şeker miktarından dolayı sağlığımız için çok sakıncalı.

"MEYVEYİ ÇOK TÜKETMEK ZEHİR ETKİSİ YAPAR"

yirmidort.tv'nin haberine göre; çok fazla meyve tüketmenin sağlığa zararlı olduğunun altını çizen Gastroenteroloji Uzmanı Vedat Göral, "Çok fazla meyve tükettiğimizde içindeki früktoz; karaciğer yağlanması, insülin direnci, şeker hastalığı ve ileride kalp hastalığına yol açabilir. Meyveyi dozunda yemek gerekiyor, meyveyi çok tüketmek zehir etkisi yapar." ifadelerini kullandı.