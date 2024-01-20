Meyveler kadın elinde değerleniyor

Yalova'da yetişen meyveler kadınların elinde katma değerli ürüne dönüşüyor. Kividen cevizli sucuk, sirke ve reçel, aronya sirkesi, erişte, Trabzon hurması kurusu gibi yiyecekler üreten Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri e-ticaretle işlerini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif Başkanı Elif Sancaktutan, "7 ortağız ve 60'a yakın kadın çalışanımız var. Hem sosyalleşiyor hem para kazanıyoruz" dedi.