Sineklerden kurtulmanın yolu!

Meyve sinekleri, yumurtalarını genellikle çürük meyve ve diğer yumuşak, tatlı ve organik materyallere bırakabilirler. Bu nedenle evde meyve sinekleri görülüyorsa, tüm olgunlaşmamış ya da zarar görmüş meyvelerin atılması tavsiye ediliyor. Ayrıca evde bulunan meyve ya da sebzelerin, meyve sinekleri evden gidene kadar buzdolabı gibi kapalı alanlarda tutulması öneriliyor.

Kimi zaman çürük veya zarar görmüş meyvelerin atılması sonucunda, eve gelen meyve sineklerinin gitmediği görülebilir. Bu noktada tercih edilecek bir yöntem o böceklerden kurtulmak için, ''meğer bu kadar kolaymış'' bile dedirtebiliyor.

MEYVE SİNEKLERİNDEN KURTULMANIN YOLU



Meyve sinekleri evlere girdiklerinde insanların rahatsız olmasına yol açabilirler. Eğer o böcekler eve girdiyse, çürük ve hasar görmüş meyvelerin evden uzaklaştırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra lavabolarda yiyecek kırıntısı kalmamasına özen gösterilmesi öneriliyor.

Öte yandan meyve sineklerini evden göndermek için sirke yöntemi de uygulanabilir. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

· Bir cam kavanoza bir bardak elma sirkesi ilave edilir.

· Ardından birkaç damla bulaşık deterjanı eklenir.

· Sonra kavanoza sineklerin girmesini kolaylaştıran ancak sıvıya dokunmadan çıkması zor olan bir huni eklenebilir.

· Bu sayede o böceklerden kurtulmak mümkün olabilir.

Diğer Yöntemler: Nane, lavanta, limon otu ve karanfil gibi doğal kokular meyve sineklerini uzaklaştırma konusunda faydalı olabilir.