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25 Eylül 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 11:00:00

Mevlit Kandili yarın idrak edilecek

Kaynak: AA

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Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, yarın idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi haftası bu yıl "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" temasıyla 26 Eylül-2 Ekim arasında çeşitli etkinliklerle idrak edilecek.

Etiketler : mevlit kandili hazreti muhammed islam peygamber
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