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07 Ekim 2022 Cuma 21:16:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 21:16:00

Mevlit Kandili idrak edildi

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de başta tarihi Zağnos Paşa Camisi olmak üzere kent genelindeki camilerde yoğunluk oluştu.

Zağnos Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Edirne

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonu nedeniyle Eski Cami'de düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un ettirdiği dua ile son buldu.

Kırklareli

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Balkanların ilk camisi Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Mevlit Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta Rüstem Paşa Cami olmak üzere kentteki pek çok camiyi doldurdu.

Etiketler : Mevlit Kandili cami ibadet
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