Olay, Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'taki metruk evde meydana geldi. Yıkım için metruk eve giren Metin Akkaya (46) ve Ömer Yıldız (15), sundurmanın çökmesi neticesinde göçük altında kaldı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Derince Kaymakamı Meftun Dallı da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı.

Metruk yapının uzun süredir kullanılmadığı ve dün itibariyle evde yıkım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

"İHMALİ OLANLAR HAKKINDA GEREKLİ YASAL İŞLEMLER YAPILACAKTIR"



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmak istendiği anlaşılmış. Çökme neticesinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve 2 kardeşimiz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. Şu anda ekiplerimiz olay yerinde gereken çalışmaları yapılıyor. Olayın sebepleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. İhmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi hepimize geçmiş olsun" dedi.

"BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"



Evinin balkonundan olayı gördüğünü söyleyen Emine Karagöz ise "Orası eski bir bina. Hiç oturan yoktu. İlk taşındığımız zaman yaşlı bir bayan vardı, o vefat ettikten sonra hiç gelen giden olmadı. Zaten bahçe de perişan halde. Yaklaşık 10-15 gün önce yeni tabelalar koydular 'satılık lüks binalar' diye. Biri satın almış. Dün itibariyle de burada çalışmalar başladı. Kendi halinde 5-6 kişi çalışıyorlardı. Dün öğleden sonra başladılar çalışmaya. Bayağı geç bir saate kadar çalıştılar. Bugün de çalıştılar. Bir gürültü koptu. Ses oluyor diye kapıyı kapattım hatta. Sonrasında ise komşulardan ses duydum. 'Altında biri kalmış' dediler. Ben de 112'yi aradım. Yeri tarif etmeye çalıştım. 2 kalmış binanın altında. Biri genç bir çocuk, diğeri de amcaydı. Maalesef üzücü bir şey yaşadık" diye konuştu.