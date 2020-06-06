Metroda dikkat çeken kalabalık; adım atacak yer kalmadı
Kaynak: DHA
Yeni normalleşme sürecinde birçok yasak kalktı. Haftalar sonra ilk kez hafta sonu yasağı uygulaması kaldırıldı. Fakat İstanbul'daki nüfus yoğunluğu nedeniyle toplu taşımalarda kalabalık yaşandı. Ortaya çıkan görüntüler hayrete düşürdü.
Karantinanın kalmasıyla ilk hafta sonunda sokaklarda yoğunluk yaşandı. İstanbul Yenikapı-Kirazlı metro hattında kalabalık dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza- Seferler, Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor
KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTINDA ARIZA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke İstasyonu yakınlarında, katener hattında arıza meydana geldi.Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.