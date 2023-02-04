Meteoroloji'den yoğun kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgar, sabah saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (saatte 60-80 kilometre), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.

Sabah saatlerinden itibaren İzmir'in iç ve yüksek kesimleri, Manisa'nın yüksekleri ile öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Denizli çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın yüksekleri ve Isparta ile akşam saatlerine doğru Konya'da kuvvetli, Antalya'nın doğusunun yüksek kesimleri, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak.

Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı pazartesi günü Adana'nın yükseklerinde etkisini daha da artırıp yer yer yoğun şekilde etkisini gösterecek.