Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek. Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz'de sağanak yağmur görülürken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan kar ve karla karışık yağmur yağışı görülecek. Meteoroloji saat verdi. İşte 29 Kasım Salı il il güncel hava durumu raporu...
29 Kasım Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul'da hava durumu raporu nasıl? İstanbul'da kar yağışı ne zaman görülecek? İşte detaylar...
SAĞANAK YAĞMUR VE KAR GELİYOR
Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre, sağanak yağışın yurdu tekrar etkisi altına alması beklenirken özellikle yağışların doğuda zaman zaman kar şeklinde olabileceği ifade edildi.Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
��Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 28, 2022
Antalya'da Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @AntalyaValilik @ANTALYABB pic.twitter.com/srfFOr4Mjx
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?
'Çok Ciddi Anlamda Yoğun ve Etkili Kar Yağışı Bekliyoruz...'
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Dr. Bozyurt'un açıklamasından kullandığı ifadeler şu şekilde:
"Aralık ayının 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 28, 2022
(29 Kasım - 5 Aralık 2022)
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren kuzey ve doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/lx7fexpKXX
29 KASIM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ve Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Ardahan dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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