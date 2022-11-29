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29 Kasım 2022 Salı 07:36:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 07:36:00

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek. Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz'de sağanak yağmur görülürken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan kar ve karla karışık yağmur yağışı görülecek. Meteoroloji saat verdi. İşte 29 Kasım Salı il il güncel hava durumu raporu...

29 Kasım Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul'da hava durumu raporu nasıl? İstanbul'da kar yağışı ne zaman görülecek? İşte detaylar...

SAĞANAK YAĞMUR VE KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre, sağanak yağışın yurdu tekrar etkisi altına alması beklenirken özellikle yağışların doğuda zaman zaman kar şeklinde olabileceği ifade edildi.Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

'Çok Ciddi Anlamda Yoğun ve Etkili Kar Yağışı Bekliyoruz...'

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Dr. Bozyurt'un açıklamasından kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Aralık ayının 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."

29 KASIM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ve Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Ardahan dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Etiketler : YAĞMUR KAR İSTANBUL ANKARA
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