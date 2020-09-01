  • BIST
    1070.52
  • Dolar
    7,3563
  • Euro
    8,8211
  • Altın
    469,9650
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor
İrfan Can Kahveci La Liga yolunda
Yunanistan ve GKRY'den provokatif hamle! Kapalı Maraş'ın açılmasını engellenmek için ABD'ye sığındıl ...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu
Bakan Koca koronavirüste artışın en çok olduğu illeri açıkladı
Piyasa değeri 6 milyon TL olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
AB, Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermek isteyen Fransız'a Türkiye'yi işaret etti: Önemli olan diya ...
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
25 yaşındaki başpehlivan sokak ortasında öldürüldü
Detaylar ortaya çıktı! Kadın pilotlarımız, Yunan pilotları kovalamış
Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti
Milli Savunma Bakanlığı uzaydan görüntüsünü paylaştı! İşte Göktürk-1'in kadrajından Sultan Alparslan ...
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir gemi yük gemisiyle çarpıştı
İran'dan BAE'ye sert tepki: İslam dünyasına ihanet etti
Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem
Türk polisi yakalar! Polisin kovaladığı hırsız 3 kilometre sonra yakalandı, çalınan telefon sahibine ...
Efsane futbolcu Ronaldo'dan Trabzonspor formalı poz
ROKETSAN'dan büyük başarı! Silah kombinasyonları ihtiyaca göre değiştirilebilecek
Rusya'da koronavirüs bilançosu! 1 milyonu aştı
Bespoke Tailoring'de yeni isim: Hakan Gürsoy
Türkiye'den Meis Adası açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur
Alman siyasetçi Friedhelm Ost'tan Türkiye'ye övgü: Alınan önlemler örnek olmanın ötesinde
Macron'a Lübnan'da protesto şoku!
Başkan Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: Artık bıktık bu gölge oyunlarından
01 Eylül 2020 Salı 16:05:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 16:05:00

Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji, geçen haftadan itibaren görülen sıcak hava dalgasının Türkiye genelinde devam edeceğini açıkladı. Vatandaşları güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:

"Ankara 38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanakkale 36, Denizli 40, Afyonkarahisar 36, Uşak 36, Adana 44, Hatay 42, Kahramanmaraş 44, Antalya 39, Isparta 38, Burdur 38, Osmaniye 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, Konya 39, Yozgat 36, Sivas 36, Kayseri 38, Kırşehir 39, Nevşehir 36, Niğde 36, Kırıkkale 40, Karaman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, Düzce 40, Kastamonu 38, Çorum 40, Amasya 42, Tokat 40, Malatya 38, Elazığ 38."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER