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12 Haziran 2020 Cuma 13:23:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 13:23:00

Meteoroloji'den ülke geneli için sağanak yağış uyarısı

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Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Sakarya ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren ve yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ile Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri), İç Anadolu'nun doğusu (Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Karaman ile Konya'nın doğusu), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Mersin'in kuzeydoğu kesimleri ile Adana'nın kuzeyi) ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YARIN ÜLKE GENELİNDE SAĞANAK UYARISI

Marmara, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağını tahmin ediliyor.

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