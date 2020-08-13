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13 Ağustos 2020 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 11:19:00

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Kaynak: IHA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyi ve Artvin çevrelerinde olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasının kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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