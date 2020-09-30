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30 Eylül 2020 Çarşamba 11:11:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 11:42:00

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Kaynak: AA

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Akdeniz'de de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

SICAKLIKLAR BAZI BÖLGELERDE 7 DERECEYE KADAR AZALACAK

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul : Parçalı bulutlu 24 derece

Ankara : Parçalı bulutlu 22 derece

İzmir : Az bulutlu 28 derece

Adana : Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece

Antalya : Az bulutlu 31 derece

Trabzon : Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece

Erzurum : Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Diyarbakır : Az bulutlu 33 derece

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