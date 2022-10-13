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13 Ekim 2022 Perşembe 08:57:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 08:57:00

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ekim hava durumu tahminleri yayınlandı. Son dakika hava durumu tahminlerine göre Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

13 Ekim Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bugün öğle saatlerinden sonra başlayıp 5 gün boyunca devam edecek. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta ve Afyonkarahisar ile Eskişehir, Kırıkkale ve Ankara'nın güney çevrelerinin; yarın Marmara'nın doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Ege'de yer yer sis ve pus bekleniyor.

MARMARA

İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, Yalova, Bilecik çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 21°C

Aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Öğle saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Eskişehir, Kırıkkale ve Ankara'nın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 17°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 17°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Doğu Karadeniz, Ordu ve Giresun ile Tokat'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 11°C, 16°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 16°C, 20°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Etiketler : sağanak türkiye istanbul
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