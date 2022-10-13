Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ekim hava durumu tahminleri yayınlandı. Son dakika hava durumu tahminlerine göre Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...
13 Ekim Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bugün öğle saatlerinden sonra başlayıp 5 gün boyunca devam edecek. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta ve Afyonkarahisar ile Eskişehir, Kırıkkale ve Ankara'nın güney çevrelerinin; yarın Marmara'nın doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Ege'de yer yer sis ve pus bekleniyor.
MARMARA
İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, Yalova, Bilecik çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 15°C, 21°C
Aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 17°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Eskişehir, Kırıkkale ve Ankara'nın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 8°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Doğu Karadeniz, Ordu ve Giresun ile Tokat'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 11°C, 16°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 16°C, 20°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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