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29 Eylül 2020 Salı 01:01:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 01:02:00

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısı ile Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİDEN 6 İL İÇİN SAĞANAK UYARISINDA BULUNULDU

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği uyarısında bulundu.

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