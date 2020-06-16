  • BIST
    109556
  • Dolar
    6,8348
  • Euro
    7,7504
  • Altın
    378,8150
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı
Küresel piyasalar Fed'in yeni adımı ile pozitif seyrediyor
Kırgızistan'da hükümetin istifası kabul edildi
İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Pençe-Kartal operasyonunda dikkat çeken detay
Normalleşme sürecini yanlış anlıyoruz... 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Meksika'da korona nedeniyle 439 kişi daha yaşamını yitirdi
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Arda Türkmen ile Melodi Erbirliler görüntülendi
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin kanseri yendi
Son koronavirüs araştırması şok etti! Ölüm kodu: D614G
Dikkat çeken çağrı: Fazladan ödenen para geri alınabilir
Van kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Rachad Ghandour Türkiye'de yatırım için kolları sıvadı
Sis İstanbul'u etkisi altına alınca kaza meydana geldi
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Trablus'ta tuzaklanan mayınlar nedeniyle bir sivil daha hayatını kaybetti
Trump, Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşüreceklerini duyurdu
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
DSÖ'den Çin için 'ikinci dalga' uyarısı! 50 gündür tek vaka görülmemişti
ABD'de 'milli gurur duygusu' azalıyor
BM iş birliğinde Türkiye'de 3 tematik gençlik merkezi kurulacak
Erzincan'da bir araç nehre düştü: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
16 Haziran 2020 Salı 08:47:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 08:47:00

Meteorolojiden sağanak uyarısı

ABONE OL

Trakya, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara Bölgesi'nde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-5 derece artması bekleniyor

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-5 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER