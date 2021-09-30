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30 Eylül 2021 Perşembe 07:57:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 07:57:00

Meteoroloji'den sağanak alarmı! Yine sel uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre sağanak ve sel tehlikesi bugün de devam ediyor. 30 Eylül güncel hava durumu raporuna göre Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde sağanak sağış görülürken Trabzon, Rize ve Artvin çevresi için sel uyarısında bulunuldu. İstanbul'da ise gün içerisinde yağmur geçişleri görülecek.

30 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri sağanak yağışlı. Yağışların Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklenirken sel ve heyelan tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri, Samsun'un batı ilçeleri, Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri, Samsun'un batı ilçeleri, Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Of, Hayrat, Dernekpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR İSTANBUL ANKARA MARMARA
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