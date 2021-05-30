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30 Mayıs 2021 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 07:00:00

Meteoroloji'den önemli uyarı... Gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Türkiye'de yaz aylarının etkisini göstermesinin ardından yeniden yağış görülmesi, vatandaşları zor durumda bırakmıştı. Çoğu vatandaş, yasak nedeniyle hafta sonunu evde geçirirken, yasaktan muaf olan vatandaşlar ise yağmurdan kaçamadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yarın beklenen hava durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Müdürlükten yapılan uyarıya göre, yarın ülke genelinde hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinde ise yer yer yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde de mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Etiketler : Giresun Ordu tokat yağmur sağanak
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