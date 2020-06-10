  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Everton'da futbolcu maaşları ertelenecek
İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Gürcistan'da FETÖ ile bağlantılı bir okulun daha lisansı iptal edildi
TCDD Taşımacılık AŞ sözleşmeli personel alacak
Faizler düştü! Vatandaş akın etti: Konut satışları patladı
Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı
İran'da bir düğüne katılan 40 kişiye Kovid-19 bulaştı
ABD'den korkutan açıklama: Daha bitmedi
Küresel gaz piyasası tarihin en büyük şokunu yaşayacak
Tamamlayıcı emeklilik ve İşçi alana destek geliyor
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Kayyum atanan şehirlere yeni vali atandı
İstanbul için özel formül! Bilim Kurulu'nda gündeme geldi....
Başkan Erdoğan'ın resti Yunan medyasında! Korkuları manşetlere yansıdı
Meteoroloji'den o bölgelere sağanak uyarısı!
Öldüren hareket yasaklandı!
Abdullah Ağar ajanı ifşa etti! Dünyayı ayağa kaldıran olayda bir numaralı isim
Irkçılık karşıtı gösteriler işe yaradı! ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı
BAE'ye ait uçak, işgâlci İsrail'e 2. kez doğrudan indi
İki komşu arasında kriz!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 41 ilin valisi değişti
İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması
'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk gününde Ajda Pekkan müzikseverlerle buluştu
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:47:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 09:51:00

Meteoroloji'den o bölgelere sağanak uyarısı!

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimleri sağanak yağışlı. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER