Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

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13 Eylül 2020 Pazar 09:39:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 09:40:00

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kaynak: IHA

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. üzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de ve İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege’de yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra batısının iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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