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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
06 Eylül 2020 Pazar 09:55:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 09:56:00

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, atı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öğle ve akşam saatleri arasında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esecek rüzgarın kısa süreli fırtınaya (60-70 kilometre/saat) dönüşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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