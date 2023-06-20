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20 Haziran 2023 Salı 18:39:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 18:39:00

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar Samsun'un doğusu (Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Tekkeköy, Canik, Asarcık) ile Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : samsun giresun meteoroloji
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