Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, il il güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde sağanak yağmur etkili olurken bazı illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. İşte 8 Kasım 2022 yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bitlis, Muş, Şırnak, Erzurum ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ESKİŞEHİR 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KONYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

SİNOP 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Muş, Şırnak, Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Erzurum ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Mardin ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı