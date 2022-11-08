Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur etkili olurken Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji, il il güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde sağanak yağmur etkili olurken bazı illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. İşte 8 Kasım 2022 yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bitlis, Muş, Şırnak, Erzurum ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve sabah saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ESKİŞEHİR 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KONYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
SİNOP 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Muş, Şırnak, Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Erzurum ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Mardin ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
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