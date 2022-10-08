08 Ekim 2022 Cumartesi 20:58:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 20:58:00
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Kaynak: İHA
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 9 Ekim 2022 Pazar günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilerek, "Beklenen rüzgarın, Van, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak ve Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat ve yer yer kısa süreli fırtına 70-80km/saat seklinde esmesi beklendiği, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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