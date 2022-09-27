Sağanak yağmur geliyor!

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27 Eylül 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 10:41:00

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sıcaklık uyarısı! Çatılara dikkat

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte 27 Eylül güncel hava durumu raporu...

27 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye, Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul'da da akşam saatlerinde etkisini gösterecek. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sağanak yağmur istanbul
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