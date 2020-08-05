Meteoroloji'den kritik uyarı! Aşırı sıcaklara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde yağmur yağışı beklenirken, birçok ilimizde de yüksek hava sıcaklıkları bekleniyor. Meteoroloji, paylaştığı son hava durumu uyarısında, vatandaşların yüksek hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle;
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- Kovid-19 ile mücadelede yeni model! Pilot il Kırıkkale'de ekipler sahaya indi
- Meteoroloji'den kritik uyarı! Aşırı sıcaklara dikkat
- Süper Loto çekilişinde 25 milyon 586 bin TL devretti
- Jandarma deprem bölgesinde çadır kurdu
- Bulgaristan'daki eylem sıla yolundaki gurbetçileri de olumsuz etkiliyor
- Samsun'da sahilden her gün 200 kilogram çekirdek kabuğu toplanıyor