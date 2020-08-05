Meteoroloji'den kritik uyarı! Aşırı sıcaklara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle;

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık