VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deniz harbinde yeni bir dönem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Bu en sinsi terör destekçiliğidir
"İlk kez tüm okullara bütçe gönderildi"
Bakan Muş: 14 milyar TL değerinde kamu zararı ortaya çıkarıldı
TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat!
TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'ya tepki
Komşuda heyecan dorukta: Türkiye'den 100 bin oy bekliyoruz
Yeni sosyal yardım miktarları belli oldu!
Blinken'dan 'Pakistan'a F-16 satışı' açıklaması
Mersin'deki saldırı Suriye'de organize edilmiş
PKK'ya üst düzey darbe indirildi
Ajda hepinizden genç!
Çağla'dan robot dansı
Üçüncü kez aynı dizide
Mersin'de özel harekat destekli operasyon!
Masada önemli konular var: MGK toplanıyor
Zelensky, Putin'e resti çekti
Utanmaz Alman!
Polisin katili terörist, CHP'nin gazetecisi çıktı!
Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi
Mersin'deki polisevine saldırıda yeni gelişme: 22 şüpheli gözaltına alındı
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 28 Eylül
İdrar erteleme böbreklere zarar
28 Eylül 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 10:00:00

Meteoroloji'den il il son dakika uyarısı! Çok kuvvetli yağmur dalgası!

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, sıcaklıklar hissedilir şekilde düşerken 26 il için kuvvet yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise gün içinde aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. İşte 28 Eylül güncel hava durumu raporu...

28 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, bazı illerimiz için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu. Gün içerisinde Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevreleri ile Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 28°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 19°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 12°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra il merkezi ve batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 10°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 26°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur sağanak sonbahar
Tribute albüm geliyor

Tribute albüm geliyor
Eşiyle aynı oyunda

Eşiyle aynı oyunda
Düğününde iki gelinlik giyecek

Düğününde iki gelinlik giyecek
Pınar'a görümce takibi

Pınar'a görümce takibi
Konser kana bulandı

Konser kana bulandı
Evleniyorlar

Evleniyorlar
35'nci yıl sahnesi

35'nci yıl sahnesi
Ekimde de konserlere devam

Ekimde de konserlere devam
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes