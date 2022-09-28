Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den il il son dakika uyarısı! Çok kuvvetli yağmur dalgası!
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, sıcaklıklar hissedilir şekilde düşerken 26 il için kuvvet yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise gün içinde aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. İşte 28 Eylül güncel hava durumu raporu...
28 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, bazı illerimiz için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu. Gün içerisinde Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevreleri ile Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 28°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 19°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 12°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra il merkezi ve batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 10°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
KONYA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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