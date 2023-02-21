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21 Şubat 2023 Salı 22:02:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 22:02:00

Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı

Kaynak: AA

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Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : meteoroloji Doğu Karadeniz yüksek kesim

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