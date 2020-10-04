Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar artacak
Kaynak: AA
Ekim ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Uzmanlar, sıcak çarpmalarına karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Yarından itibaren 8 Ekim'e kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:
"Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31"
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