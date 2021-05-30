Meteoroloji'den flaş uyarı! 3 gün sürecek

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre akşam saatlerinden itibaren Trakya geneli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış; yurdun kuzey, batı, orta kısımları ve kuzey batı kesimlerini etkisi altına alacak.

Kapalı ve yağmurlu hava o illerde 3 gün sürecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle...

31 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ankara: Sağanak yağışlı 19

İstanbul: Sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 31-33

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 28-30

Samsun: Sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Diyarbakır: Sağanak yağışlı 35

1 HAZİRAN SALI

2 HAZİRAN ÇARŞAMBA

3 HAZİRAN PERŞEMBE

4 HAZİRAN CUMA

GENEL HAVA DURUMU HARİTASI