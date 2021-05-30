Meteoroloji'den flaş uyarı! 3 gün sürecek
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı. Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış; yurdun kuzey, batı, orta kısımları ve kuzey batı kesimlerini etkisi altına alacak.
Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış; yurdun kuzey, batı, orta kısımları ve kuzey batı kesimlerini etkisi altına alacak.
Kapalı ve yağmurlu hava o illerde 3 gün sürecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle...
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ
Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Ankara: Sağanak yağışlı 19
İstanbul: Sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 31-33
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 28-30
Samsun: Sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27
Diyarbakır: Sağanak yağışlı 35
1 HAZİRAN SALI
2 HAZİRAN ÇARŞAMBA
3 HAZİRAN PERŞEMBE
4 HAZİRAN CUMA
GENEL HAVA DURUMU HARİTASI
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