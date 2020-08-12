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12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:48:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:49:00

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde güneşli hava hakim olurken Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerine sağanak yağış uyarısında bulundu. Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağışın beklendiği bildirildi.

12 Ağustos raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabı ise en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 12 Ağustos hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bazı illerimizdeki 12 Ağustos hava durumu raporu şu şekilde:

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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